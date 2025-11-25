参政党は25日、いわゆるスパイ防止関連法案として、「防諜に関する施策の推進に関する法律案」と「特定秘密保護法・重要経済安保情報保護活用法の一部改正法案」の2本を参議院に提出した。26日の党首討論で高市首相の見解を問い、与党との協力について見極める考えだ。参政党は、防諜推進法案で「防諜（ぼうちょう）」を「外国により行われるものによる悪影響を防止すること」と定義したうえで、国が防諜の基本方針を作成して施策