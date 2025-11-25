高速であること、便利であること、消費電力も少ないことなど、いろいろな理由から、日常的に使用する記憶装置としてはHDDよりもSSDが使われるようになっています。しかし、データを長期間にわたり保存することを考えた場合、SSDは信頼に足りない点があることが指摘されています。The unpowered SSDs in your drawer are slowly losing your datahttps://www.xda-developers.com/your-unpowered-ssd-is-slowly-losing-your-data/HDD