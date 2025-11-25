阿蘇広域消防によりますと、午後6時過ぎの地震で最大震度5強を観測した産山村では、県道南小国波野線で法面から落石が確認され、片側が通行できないということです。 けが人は今のところ確認されていないということです。 産山村は対策本部の設置準備を進めています。