火葬のために運ばれてきた棺の中で女性が生きていたという、驚きの出来事がタイで起きました。白い棺の中で横たわる女性。ご遺体のはずですが、頭と腕がもぞもぞと動いています。この映像は11月23日、タイの寺院で撮影されたものです。この、まさかの事態について僧侶らは「彼女は火葬のために私たちの寺院に運ばれてきました。しかし棺を開けるとまだ生きていることがわかり、戸惑っています」と話します。棺に入っていたのは現