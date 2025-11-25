25日午後6時1分ごろ、熊本県阿蘇地方を震源とする地震がありました。この地震による津波の心配はありません。 震度5強を観測したのは、産山村、震度5弱を観測したのは、阿蘇市、竹田市、震度4を観測したのは、菊池市、南小国町、熊本高森町、西原村、南阿蘇村となっています。KKT阿蘇駐在の北迫新太郎カメラマンは｢自宅は『どどどど』という音と縦揺れを5、6回感じ、その後横揺れが10秒か15秒位続いた。室内で倒れたものなどは