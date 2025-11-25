金沢市の12月補正予算案が25日、議会に内示されました。大雨災害からの復旧や日銀金沢支店跡地の活用にかかる費用などが盛り込まれています。金沢市の12月補正予算案は、一般会計で44億円あまりで、当初予算からの累計は約2162億円となっています。主な予算としては、大雨災害からの復旧費や、地震で液状化の被害を受けた地区の地籍再調査の費用などが、盛り込まれています。一方、日銀金沢支店の跡地の活用については、地下金庫の