2ピースロックバンド鈴木実貴子ズが26年1月28日のメジャー2ndアルバム「いばら」発売を記念し、47都道府県路上ライブツアー「いばらのみち」の開催を25日、発表した。アーティストとしてさらなる成長のきっかけを求める中、新アルバムのタイトルになぞらえ、チームからのハードな提案を受ける形で企画実施が決定した。同ツアーは12月1〜4日に四国4県、21〜25日に関西の2府4県に加え三重県をまわり、26年1月2〜6日に九州7県を訪れる