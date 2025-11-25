2010年9月25日のジェノア戦をモチーフに、『eFootball』期間限定で獲得可能株式会社コナミデジタルエンタテインメント（KONAMI）は、サッカーゲーム『eFootball』で、元スウェーデン代表FWズラタン・イブラヒモビッチ氏がレジェンドとして初登場すると発表した。今回初登場した「BigTime：ズラタン・イブラヒモビッチ」は、2010年9月25日に行われたACミラン対ジェノアの試合をモチーフに再現されている。当時28歳のイブラヒモ