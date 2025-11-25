¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦SKE48¤ÎÆþÆâÅèÎÃ¤¬¡¢12·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë1st¼Ì¿¿½¸¡ÊÇòÌë½ñË¼¡Ë¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÚÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¡Û¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¡õ¥á¥¬¥Í»Ñ¤Ç»õËá¤­¤ò¤¹¤ëÆþÆâÅèÎÃº£²ó²ò¶Ø¤È¤Ê¤ë¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢À¸¤­Êª¹¥¤­¤ÊÆþÆâ¤¬°ìÈÖ¹¥¤­¤Ê¡È¥«¥Ö¥È¥à¥·¡É¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤È¡¢¥á¥¬¥Í»Ñ¤Ç»õ¤òËá¤¯¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¤Î2Ëç¡£±âÈþÂçÅç¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¼«Á³°î¤ì¤ë¥í¥±ÃÏ¤ÇÈà½÷¤¬¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¡È¥«¥Ö¥È¥à¥·Ãµ¤·¡É¡£Ãî¼è¤êÌÖ