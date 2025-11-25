3人組グループ・Number_iが、最新フルアルバム『No.II』に新曲「LAVALAVA」を追加した『No.II (Deluxe)』を12月1日に配信限定リリースする。ツアー『Number_i LIVE TOUR 2025 No.II』の福岡公演で発表した。【写真】美しい…！いろいろな表情を見せるストレートヘアVer.平野紫耀『No.II (Deluxe)』は、最新アルバム『No.II』に新曲「LAVALAVA」を追加した全17曲が収録される配信限定のデラックス盤。2ndフルアルバム『No.II』