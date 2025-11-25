プロ野球・ソフトバンクは25日、今季のベストナインを受賞した4選手のコメントを発表しました。日本一に輝いたソフトバンクはパ・リーグ最多の4選手が選出。リーグトップの防御率1.46をマークしたモイネロ投手、打率.304で首位打者に輝いた牧原大成選手、リーグ最高出塁率.384を記録した柳町達選手、35盗塁で3年連続盗塁王となった周東佑京選手が選ばれています。表彰は26日開催の「NPB AWARDS 2025」内で行われます。▽受賞選手コ