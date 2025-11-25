Amazon¤Î¥×¥é¥¤¥à²ñ°÷¸þ¤±Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖPrime Video¡×¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¿·¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡Ù¡Ê12·î19Æü¤è¤êÁ´5ÏÃ°ìµóÇÛ¿®¡Ë¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Áê´Ø¿Þ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ºç»ËÏ¯¡ÊÀ¾Åç½¨½Ó¡Ë¤ÈÂ©»Ò¡¦»ê¡Ê»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¶ØÃÇ¤ÎÊª¸ì¤ò·Áºî¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¶»¤ËÈë¤á¤¿ÁÛ¤¤¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡ÈÇ»Ì©¤Ê¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¡É¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡ÙÆÃÊÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁüËÜºî¤Ï