歌舞伎俳優の四代目片岡亀蔵（本名・片岡二郎）さんが24日に都内の知人宅で火災に巻き込まれて64歳で急逝したことを受け、盟友だった芸能人による追悼コメントが続いた。 【写真】悔しさを隠しきれない松尾貴史 俳優・タレントの松尾貴史は24日に更新したＸ（旧ツイッター）で、岐阜県内の蕎麦（そば）店で落語家・春風亭一之輔と食事中、一之輔のLINEに亀蔵さん死去の報があったという経緯を綴った上で、「今夏に大阪