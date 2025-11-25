◆第４５回ジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京・芝２４００メートル）ダノンデサイル（牡４歳、栗東・安田翔伍厩舎、父エピファネイア）が、ドバイ・シーマＣに続いてカランダガンを撃破する。昨年の日本ダービー馬で、今年は海外Ｇ１も制覇。着実に、トップホースへの道を歩んできた。戸崎は「総合力が高い」と評価する。２走前のドバイ・シーマＣはカランダガンの他に、昨年覇者のレベルスロマンスなど強豪が集った。リズ