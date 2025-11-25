「悪魔のはらわた」などで知られるドイツ出身俳優のウド・キアさんが死去した。81歳だった。およそ60年にわたってアバンギャルドやホラー映画界で200本以上の作品に出演したウドさんの訃報をパートナーのデルバート・マクブライドさんが伝えた。 【写真】「マイ・プライベート・アイダホ」で共演した俳優も７月に死去、97歳 1973年のポール・モリセイ監督、アンディ・ウォーホ