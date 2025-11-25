全国珠算連盟が、一般財団法人化15周年を記念して「S-Oneリーグ 全国珠算連盟 支部対抗戦」を開催します。2025年11月30日(日)、浅草橋ヒューリックホールにて、全国各地の予選を勝ち抜いた精鋭たちが熱い戦いを繰り広げます。 全国珠算連盟「S-Oneリーグ 全国珠算連盟 支部対抗戦」 開催日：2025年11月30日(日)時間：11:30〜16:30会場：ヒューリック浅草橋ビル2階 ホール(東京都台東区浅草橋1-22-16)実況：上重 聡