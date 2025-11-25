根本的な治療がない認知症。一歩手前の段階なら健常な状態に回復する可能性があります。目や手の動きから認知症の兆候を早期にとらえる新たな技術を取材しました。◇24日、都内で開かれた認知症への理解を深めるイベント。妻が認知症の男性（93）「これから介護をする人に一言、決して一人で背負わないこと」現在、国内には認知症とその前の段階の人があわせておよそ1000万人以上いるとされています。認知症の根本的な治療法