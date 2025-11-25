通所介護・介護予防通所サービス事業を行うgenkiコーポレーションが、新たな経営体制を発表しました。2025年11月1日付で吉都紀太介(きつき だいすけ)氏が新たに代表取締役に就任し、既存の藍原博文氏と共に2名体制となります。 genkiコーポレーション「代表取締役2名体制」 就任日：2025年11月1日新任代表取締役：吉都紀 太介(きつき だいすけ)現代表取締役：藍原 博文(あいはら ひろふみ) 今回の新任代表取締役の