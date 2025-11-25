ジョイポート淡路島が運営する「うずしおクルーズ」より、2026年1月1日(木・祝)限定で「初日の出クルーズ」が特別運航されます。国生みの島・淡路島の「福良(ふくら)」という縁起の良い地名から、新年の幕開けを祝う恒例の企画です。 うずしおクルーズ「初日の出クルーズ」 日時：2026年1月1日(木・祝)集合・受付：5:30〜6:00 (出航 6:30 / 入航 8:00)場所：兵庫県南あわじ市うずしおドームなないろ館(道の駅福良)