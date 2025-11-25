11月23日に放送される『新婚さんいらっしゃい！1時間SP』は、北海道の別海町から出張収録が実施され、1500kmも離れて暮らす「超別居婚カップル」が登場した。【映像】別居婚をするモテモテ妻の一人暮らしの様子夫は北海道別海町にある雪印メグミルク社の工場に勤務し、妻は東京都の伊豆諸島・三宅島で造園職として働く、異色の夫婦だ。夫の暮らす別海町から妻の三宅島まで移動するには、車、飛行機、大型客船を乗り継ぎ、実