熊本県で震度5強の地震が発生したことを受けて、政府は午後6時3分、総理官邸の危機管理センターに情報連絡室を設置し、情報収集にあたっています。【映像】熊本阿蘇で震度5強 津波の心配なし関係府省が連携し、対応に全力をあげる方針です。関係者によると、自衛隊が出動する予定は今のところありません。（ANNニュース）