２２日深夜のテレビ東京「婚活ヌマ子の憂鬱」では、ダレノガレ明美、井桁弘恵、金子きょんちぃが結婚条件を明かした。ダレノガレはチェックリストとして「タイプな人」「嘘つかない人」「汚くない人」などの条件を挙げ、中でも「婚前契約を結んでくれる人」について「これが一番（大事）」と説明。続けて「結婚前に契約書？会社やってるんですよ。お金を別れる人に渡したくないんですよ。結婚してからの財産分与になるじゃな