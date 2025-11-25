24日午後0時半ごろ、東京・足立区で自動車販売店から盗まれた車が歩行者などを次々とはね、11人を死傷させるひき逃げ事件が発生。事故を起こした車を盗んだ疑いで、37歳の男が逮捕された。その後の捜査関係者への取材で事故現場には、ブレーキ痕がなかったことが分かった。自動車販売店の近くの防犯カメラには男とみられる人物がうろついている様子が映っていた。3連休最終日の白昼に起きたひき逃げ事件東京・足立区で盗難車が歩行