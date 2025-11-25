俳優・藤原竜也（４３）が２５日、東京・フランス大使公邸で行われた主演舞台「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」（来年１月１０日〜２月１日、東京芸術劇場プレイハウスほか）の製作発表に共演の森田望智（２９）らと登壇した。作家・村上春樹氏原作の同名小説で、初めて舞台化。藤原は「１５歳で演劇の世界に入って、村上さんの作品を読んできた」と告白。「村上さんの作品はシェークスピアとも違う。三島（由紀