25日18時1分ごろ、熊本県阿蘇地方で最大震度5強（マグニチュード5.7）の地震が発生した。 編集部で確認したところ、本稿執筆時点でNTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルの各社における通信設備に影響はないという。