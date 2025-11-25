Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¡ÖÀÎ¹¥¤­¤À¤Ã¤¿Éþ¤¬¤Ê¤ó¤À¤«¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÎÈ±·¿¤¬»÷¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¡×¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤âÊÑ²½¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢¹â²¬Ááµª¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡¢50Âå¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ú´ØÏ¢¡Û¡ÚÌµ°õÎÉÉÊ¡Û¹â²¬Ááµª¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤³¤ÎÃÍÃÊ¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¡ÈËüÇ½¥¹¥×¥ì¡¼¡É¤òÀä