11·î25ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ø¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î#¤Õ¤é¤Ã¤È¡Ù¤Ë¡¢Kis-My-Ft2¡¦µÜÅÄ½ÓºÈ¤¬½Ð±é¡£¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ëSnow Man¡¦º´µ×´ÖÂç²ð¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú´ØÏ¢¡ÛSnow Manº´µ×´ÖÂç²ð¡¢¥­¥¹¥Þ¥¤µÜÅÄ¤È¡È1Æü²á¤´¤·¤¿¡ÉÃçÎÉ¤·ÏÃ¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤Ç¤­¤¿¸åÇÚ¡×ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢µÜÅÄ¤¬¼¹É®¤¹¤ë¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¡Ø¶­³¦¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡Ù¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤¬·èÄê¤·¡¢º´µ×´Ö¤¬À¼Í¥¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢µÜÅÄ¤Ï¡¢¡Öº´