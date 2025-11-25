きょう行われた、デフリンピックのテニスで菰方里菜選手が、2つ目のメダルを獲得しました。 【写真を見る】初デフリンピックで2つのメダルを獲得 テニス･菰方里菜選手（23）シングルス3位決定戦では1ゲームも与えず完勝! きのうダブルスで金メダルを獲得した、三重県鈴鹿市出身の菰方里菜選手（23）。 女子シングルスの3位決定戦の相手は、デンマークのトランバーグ選手です。 第1セットから切れ味鋭いバッ