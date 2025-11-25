公共交通機関に親しみをもってもらおうと大江町の園児がバス会社を見学しました。大きなバスに乗って、整備風景を見て、園児たちにとって貴重な体験になったようです。 【写真を見る】バスに乗りながら洗車機に突入！アトラクションのような水しぶきに興奮…園児がバス会社を見学（山形・大江町） これは町内の子どもたちに公共交通機関への親しみを持ってもらおうと、大江町などが行ったものです。 今回、町にある保育園と幼稚