これからの気象情報です。 26日(水)にかけて、強い雨や落雷に注意が必要です。 ◆警報・注意報 現在、県内全域にカミナリ注意報が発表されています。 ◆11月26日(水)の天気 ・上越地方 夜にかけて、断続的に雨が降るでしょう。 とくに、夕方までは急な強い雨や落雷などに注意が必要です。 ・中越地方 沿岸部は、昼ごろにかけて発雷確率が高いため、急な強い雨や落雷・竜巻などに注意が必要です。 山沿いは、日中い