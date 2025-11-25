温かいおでんが恋しい季節となりました。金沢おでんと言えば、香箱ガニを贅沢に使った「かに面」が人気！人気の老舗おでん店のこだわりの「かに面」の作り方を取材しました。「ビジュアルも味も最高」観光客も絶賛観光客「めっちゃおいしそう！」「ビジュめっちゃいいと思います」「YouTubeとかで見て、昨日かに面いただいてきました。今の時期だけですもんね」寒い金沢の冬に欠かせないおでん種「かに面」！香箱ガニの甲羅に身や