歌舞伎俳優・片岡亀蔵さんが２４日に火災のため６４歳で死去した。松竹は２５日、亀蔵さんが出演を予定していた１２月１日に京都・南座で開幕する南座１２月公演「當る午歳吉例顔見世興行東西合同歌舞伎尾上菊之助改め八代目尾上菊五郎襲名披露尾上丑之助改め六代目尾上菊之助襲名披露」（２５日まで）で坂東彦三郎と、尾上菊市郎が代役を務めることを発表した。亀蔵さんは昼の部「平家女護島俊寛」に瀬尾太郎兼康