11月26日発売「カルチャーを感じる、ゲーム案内2025」特集の表紙は、Hey! Say! JUMPのみなさん。ゲーム的世界観の中でスタイリッシュに描き出したスペシャルグラビア撮影の舞台裏をお届けします。anan恒例となったゲーム特集、今年の表紙を飾るのは、Hey! Say! JUMPの7人です。ゲーム好きの方も多いメンバーのみなさんを、ゲームキャラクターのようにスタイリッシュに、美しく切り取りたい！という思いで準備した今回の撮影。当日