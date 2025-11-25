リーグ優勝を果たした阪神タイガース、１１月２５日はファンと喜びを分かち合い、オフらしいオフを過ごしました。２５日午後に西宮市で開かれた市民報告会には、藤川球児監督をはじめ、ＨＲと打点の２冠に輝いた西宮市出身・佐藤輝明選手や、４年連続盗塁王の近本光司選手らも出席し、集まったファンにリーグ優勝を報告しました。（藤川球児監督）「また西宮で恩返ししてくれると思いますから、皆さんで阪神タイガースを支え