◆全日本大学アメリカンフットボール選手権▽準決勝関学大―関大（３０日・ヤンマースタジアム長居）１６年ぶりの甲子園ボウル進出を目指す関大（関西３位）は２５日、関学大（関西１位）戦へ向け、大阪・吹田市内の千里山キャンパスで会見と公開練習と行った。リーグ戦では関大が終了間際に追いつき、１７―１７のドローで、仕切り直しの大一番。ＬＢ武野公太郎（４年）＝関大第一＝はチーム事情により、２番手ＱＢも兼ね、