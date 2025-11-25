２００８年北京五輪女子レスリング銅メダリストでタレントの浜口京子が、イメチェン姿を披露した。２５日までにインスタグラムで「美容室に行って、私の過去１番か２番くらいの短さの前髪にしていただきました！」とつづり、イメチェン姿をアップ。前髪を眉毛よりも上の位置でバッサリと切ったオン眉姿を披露した。この投稿にファンからは「京子ちゃん更に可愛い」「とっても似合ってる」「ぱっつん前髪可愛い」「おしゃれ」