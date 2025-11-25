高校生が“ながら運転”の危険性を改めて体験しました。スマホを操作しながらの“ながら運転”。来年４月から“青切符”の対象となり、１万２０００円の反則金が課されます。警察によりますと、“ながら運転”による事故は若者世代を中心に年々増えていることから、１１月２５日、大阪府内の高校で危険性を知ってもらう会が開かれました。前方にいる人に気付かずぶつかってしまったり…カーブを曲がり切れずに転んでしまっ