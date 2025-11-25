◆第４５回ジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝１１月２５日、美浦トレセン２０２３年の日本ダービー馬タスティエーラ（牡５歳、美浦・堀宣行厩舎、父サトノクラウン）が上昇気配だ。Ｇ１・２勝目を手にした香港・クイーンエリザベス２世Ｃ以来となった前走の天皇賞・秋。一度は先頭に並びかけるシーンをつくったが、最後は脚が鈍って８着だった。堀調教師は「一番の敗因は坂のあるコースで最