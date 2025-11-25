ニューストップ > 国内ニュース > 腕骨折の後に頭蓋骨骨折 滋賀で生後1カ月の娘を虐待した疑いで23歳父… 滋賀県 子どもへの虐待 国内の事件・事故 時事ニュース MBSニュース 腕骨折の後に頭蓋骨骨折 滋賀で生後1カ月の娘を虐待した疑いで23歳父親逮捕 2025年11月25日 18時55分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 滋賀県大津市の会社員の23歳男が傷害の疑いで逮捕された 自宅で生後1カ月の長女の左腕をひねり、骨折させた疑い 長女は腕を骨折した10日後にも頭蓋骨骨折で病院で治療を受けていた 記事を読む おすすめ記事 日本と中国を結ぶ12航空路線で全便欠航 2025年11月24日 21時10分 カズレーザー、二階堂ふみとの新婚生活は「楽しいですね！最高です。だって…」 2025年11月25日 10時43分 那須川天心が判定負け、ファンに土下座 世界初挑戦で元王者・井上拓真に 格闘技55戦目で初黒星 2025年11月24日 21時35分 【闘病】「陰部」にできた“潰瘍”は耐えがたい激痛と不正出血で恐怖…《ベーチェット病》 2025年11月21日 8時0分 「なんでこんなバカが国のトップなの？」カリスマ的な人気を誇るアーティスト 高市首相の“洋服選び”投稿に怒り爆発 2025年11月24日 17時15分