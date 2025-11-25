＜大相撲十一月場所＞◇福岡・福岡国際センター【映像】“まさか”の遠藤 ファン騒然の瞬間23日、一年の締めくくりである十一月場所は関脇・安青錦（安治川）の幕内初優勝で熱戦の幕を閉じた。優勝パレードが行われる直前には今月1日に現役引退を表明した元小結・遠藤の北陣親方が突如、ファンの前に姿を現した。まさかの光景に「遠藤きた」「遠藤アップ助かる」「遠藤の親方姿初めて見た」などファンが騒然となる一幕があった。