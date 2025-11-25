独自に作成した「スパイ防止法案」を参院に提出する参政党の神谷代表（右）＝25日午後、国会参政党は25日、独自に作成した「スパイ防止法案」を参院に単独提出した。外国の指示を受けた人物が、虚偽の情報発信などの方法で選挙や行政機関の政策決定に悪影響を及ぼす活動に対し、罰則の整備を検討すると明記した。活動内容の届け出と定期的な報告も導入し、届け出がない場合の処罰創設も盛り込んだ。神谷宗幣代表は提出後、記者