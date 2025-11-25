政府は２５日、台湾有事が集団的自衛権行使の対象となる「存立危機事態」になり得るとした高市首相の国会答弁を巡り、従来の政府見解を「完全に維持」しているとの答弁書を閣議決定した。認定要件などは「見直しや再検討が必要とは考えていない」と記した。公明党の斉藤代表の質問主意書に答えた。非核三原則に関する答弁書では、首相が「現段階で堅持している」などとした国会答弁の引用にとどまった。斉藤氏は記者団に「今後