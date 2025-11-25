ガンバ大阪は25日、ダニエル・ポヤトス監督の今シーズン限りでの退任を発表。クラブは、同指揮官のコメントについて、シーズン終了後に改めて掲載するとしている。現在47歳のポヤトス監督は、2023年シーズンよりガンバ大阪の指揮官に就任。就任1年目の2023シーズンは16位に終わったものの、2年目は4位にフィニッシュし、AFCチャンピオンズリーグ2の出場権を獲得した。参戦中のACL2においては、ここまでグループリーグ4戦全勝