仕事で疲れた日、湯船でほっとする瞬間は何ものにも代えがたいものです。けれど、毎日お湯をためていると「これっていくらかかってるんだろう？」とふと気になることはありませんか。 追い焚きのほうが節約になるといわれますが、衛生面の不安も頭をよぎります。この記事では、毎回お湯をためる場合と前日のお湯を追い焚きする場合の水道光熱費の違いについて整理します。 お風呂を毎回新たにためる場合の水道光熱費