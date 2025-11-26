ジェラルド・バトラー主演、『ザ・アウトロー（原題：Den of Thieves）』（2018）の続編『Den of Thieves 2: Pantera（原題）』が、邦題『アウトローズ』として2026年1月23日に日本公開となることがわかった。 ﻿ 緊迫の銃撃戦と巧妙な駆け引きで観客を魅了する型破りな刑事“ビッグ・ニック”をジェラルド・バトラーが再び熱演。ニックがかつて逃した最凶強盗犯にして宿敵であるドニー