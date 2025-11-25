【しまむら：HAPPY BAG】 予約受付：12月2日15時または17時 店頭販売：12月17日・20日 価格：1,100円～ しまむらは、「HAPPY BAG」の予約受付をオンラインストアにて12月2日15時または17時より開始する。価格は「キャラクターソックス6足セット」が1,100円など。 しまむらの「HAPPY BAG」が今年も登場。各ブランドや、「ポケモン」、「ディズニ}