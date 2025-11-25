西武は25日、DeNAから海外フリーエージェント（FA）権を行使していた桑原将志外野手（32）と契約で合意に至ったと発表した。都内で対応した広池浩司球団本部長は「かねてからDeNAの桑原将志選手と入団交渉を続けてきた。このたび合意に至った」と話した。西武がFA宣言した選手を獲得するのは97年オフの中嶋聡（オリックスからFA）、06年オフの石井一久（ヤクルトからFA）、15年オフの木村昇吾（広島からFA）に続き、10年ぶり