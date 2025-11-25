¾¾ÃÝ¤Ï25Æü¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦ÊÒ²¬µµÂ¢¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯64¡Ë¤Î»àµî¤ËÈ¼¤¤¡¢12·î1Æü¤«¤é¤ÎÆîºÂ¡ÖµÈÎã´é¸«À¤¶½¹Ô¡×¤ÎÇÛÌò¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¾å±é¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï¡ÖÊÒ²¬µµÂ¢ ÀÂµî¤Î¤¿¤á¡¢ÆîºÂ¡ÖµÈÎã´é¸«À¤¶½¹Ô¡×¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡¢ÇÛÌò¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¾å±é¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£Ãë¤ÎÉô¡ÖÊ¿²È½÷¸îÅç¡×À¥ÈøÂÀÏº·ó¹¯¤ÏºäÅìÉ§»°Ïº¡¢Ìë¤ÎÉô¡ÖÊÛÅ·Ì¼½÷ÃËÇòÏ²¡×Ïµ¤Î°­¼¡Ïº¤ÏÈø¾åµÆ»ÔÏº¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ÊÒ²¬¤µ¤ó¤Ï¸ÞÀ¤ÊÒ²¬»ÔÂ¢¤Î¼¡ÃË¡£·»¤ÏÏ»Âå