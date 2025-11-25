プロボクシング元世界2階級制覇王者の京口紘人氏（31）が25日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。アマチュアボクシングの21年世界選手権金メダリストで、WBOアジアパシフィック・バンタム級王者の坪井智也（29＝帝拳）が24日に元WBC世界スーパーフライ級王者で現同級1位カルロス・クアドラス（37＝メキシコ）を8回TKOで下した同級10回戦について語った。京口氏は「恐ろしい」と語り始めた。「試合前の予想として99―91、ワ