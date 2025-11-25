熊本県阿蘇地方で震度5強を観測した地震について、気象庁はこのあと、25日午後7時半から記者会見を開きます。午後6時1分ごろ、熊本県阿蘇地方を震源とする強い地震がありました。震源の深さは約10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは、5.7と推定されます。各市町村の震度は震度5強が熊本県産山村。震度5弱が、熊本県阿蘇市、大分県竹田市。震度4が、熊本県南小国町、高森町、南阿蘇村などとなっています。この地震による津波の